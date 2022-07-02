У Харківській ОВА оцінили шанси росіян «взяти» місто

Містян просять залишатися в укриттях, однак підстав для масової евакуації немає, інформує ZN.ua.

У Харківській ОВА оцінили шанси росіян «взяти» місто
© Офіс президента

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків ракетами й артилерією, але взяти місто в облогу чи увійти до нього їм не до снаги, вважає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З огляду на регулярні обстріли, перебувати на вулицях небезпечно, нагадав Синєгубов в етері національного телемарафону. Він закликав містян залишатися в укриттях. Втім, потреби у масовій евакуації міста зараз немає.

У ніч на 3 липня окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова, застосовувалися ракетні системи «Смерч» та «Ураган». В області росіяни атакували Харківський, Чугуївський, Золочівський і Лозівський райони.

Активні бойові дії тривають на північно-східному напрямку, також бойові дії тривають на Ізюмському напрямку. Однак успіху ворог не має і змушений відступати на раніше зайняті позиції, зазнаючи значних втрат у живій силі і бронетехніці.

Українські військові тримають позиції, підстав для організованої масової евакуації з Харкова зараз немає, підсумував Синєгубов.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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