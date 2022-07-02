"Дуже добре влучила": окупанти вдарили авіацією по своїм же позиціями на Херсонщині

Російська авіація завдала удару по позиціях своїх же військових у Херсонській області.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live"на 128 день повномасштабної війни.

За словами Арестовича, окупанти промахнулася та "накрили" свої ж позиції в Херсонській області.

"У нас цікава новина. Щойно (у п'ятницю, 1 липня, близько 22:00 – ред.) російська авіація промахнулася та накрила свої ж позиції в Херсонській області. Причому дуже добре влучила", – повідомив представник ОП.

Кількість втрат ворога внаслідок "дружнього вогню" наразі встановлюється. Українські військові поки не коментували цей інцидент.

При цьому, як повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 липня, російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.

Також у Генштабі повідомили, що винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах.