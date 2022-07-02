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2022-07-02
ЗСУ завдали удару по двох російських складах з боєприпасами на Херсонщині
Усього українські підрозділи виконали понад 120 вогневих завдань, інформує
Фото ілюстративне© Волинське Агентство Розслідувань
На території Херсонської області українські захисники завдали з винищувача удару по двох російських складах, на яких окупанти зберігали боєприпаси. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України у
Загалом, за інформацією ОК, підрозділи сил оборони виконали більше 120 вогневих задач. Сукупні результати цих влучень і втрати військ РФ наразі уточнюють.
Водночас, у "Півдні" наголосили, що загроза ворожих ракетних ударів по південних областях України залишається високою, закликавши людей з уважністю ставитися до сигналів повітряної тривоги.
Максим Царук, ZN.ua