ЗСУ завдали удару по двох російських складах з боєприпасами на Херсонщині

Усього українські підрозділи виконали понад 120 вогневих завдань, інформує ZN.ua.

ЗСУ завдали удару по двох російських складах з боєприпасами на Херсонщині
Фото ілюстративне
© Волинське Агентство Розслідувань

На території Херсонської області українські захисники завдали з винищувача удару по двох російських складах, на яких окупанти зберігали боєприпаси. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України у Facebook.

Загалом, за інформацією ОК, підрозділи сил оборони виконали більше 120 вогневих задач. Сукупні результати цих влучень і втрати військ РФ наразі уточнюють.

Водночас, у "Півдні" наголосили, що загроза ворожих ракетних ударів по південних областях України залишається високою, закликавши людей з уважністю ставитися до сигналів повітряної тривоги.


Максим Царук, ZN.ua





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