ЗСУ завдали удару по двох російських складах з боєприпасами на Херсонщині

На території Херсонської області українські захисники завдали з винищувача удару по двох російських складах, на яких окупанти зберігали боєприпаси. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України у Facebook .

Загалом, за інформацією ОК, підрозділи сил оборони виконали більше 120 вогневих задач. Сукупні результати цих влучень і втрати військ РФ наразі уточнюють.

Водночас, у "Півдні" наголосили, що загроза ворожих ракетних ударів по південних областях України залишається високою, закликавши людей з уважністю ставитися до сигналів повітряної тривоги.