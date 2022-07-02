Російські війська двічі вдарили з літаків по Зміїному фосфорними бомбами

Російська армія, використавши літаки Су-30, завдала два авіаційних удари фосфорними бомбами по звільненому українськими захисниками острову Зміїний, попри заяви РФ про “завершення виконання завдань” на його території. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook .

«Керівництво Збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують “жест доброї волі”. Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек (Севастополь – ред.) пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито “завершили виконання завдань”», – написав Залужний.

Він також опублікував відповідне відео, відзначивши незмінну “влучність” окупантів у завданні ударів.

“Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти. Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» нанесення ударів. Увага на відео”, – написав Головнокомандувач ЗСУ.