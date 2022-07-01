Ракетний удар по житловому будинку та базі відпочинку, це помста за визволення острова Зміїний - Євген Єнін.

Під завалами ще можуть бути живі люди, рятувальники продовжують роботу, інформує ZN.ua.

Обстріл російськими військами об'єктів цивільної інфраструктури у Білгороді-Дністровському районі Одеської області – це помста за визволення острова Зміїний, заявив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Не можемо по-іншому кваліфікувати ці дії, як порушення законів і правил війни. Відповідно відомості щодо цієї події внесені до ЄРДР за ст. 438 ч. 2. Слідчі вже розпочали фіксацію всіх деталей цього жахливого злочину", - заявив Євген Єнін.

Він наголосив, що всі правоохоронці працюють над тим, щоб встановити особи кожного з тих, хто віддавав накази стріляти, бомбардувати громадянське населення України: "Всі вони будуть рано чи пізно ідентифіковані, знайдені та притягнуті до кримінальної відповідальності".

Крім того, Євген Єнін зазначив, що рятувальники дуже обережно розбирають завали, оскільки є шанси, що на території бази відпочинку ще можуть бути живі люди.


Антон Герасименко, ZN.ua





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