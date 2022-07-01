Нова братська могила у Маріуполі: під завалами однієї з будівель виявили ще понад сотню загиблих

У Маріуполі знайшли ще одну братську могилу. Під завалами однієї з будівель виявили ще понад сотню тіл загиблих. Про це повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

«Сумні знахідки щотижня. Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вул. Київська 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого», - йдеться у повідомленні.

За словами радника мера, окупанти поруч розбирають завали, однак про перепоховання знову не йдеться.

«Люди фактично продовжують жити в склепах», - зазначив Андрющенко.

Крім того, ексгумація тіл фактично зупинена. Загарбники настільки захопились створенням «картинки відновлення», що до перепоховань не дійшли.

За словами радника мера, тимчасові вуличні могили перетворюються на постійні.

«Центральний район. Вул. Котляревского 8-а за два кроки від «гуманітарного штабу» могили з квітня. Досі», - написав Андрющенко.