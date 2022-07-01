Ці люди добре відомі: в СБУ назвали кремлівських посіпак, яких рф збиралася привести до влади в Україні

Ці люди мали доступ до найтаємнішої інформації.

ФСБ мав під рукою цілу низку людей, з яких вони хотіли зробити "місцеву владу" на окупованих територіях. Напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому ці особи виїхали в прикордонні області росії та Білорусі, деякі чекали команди в тимчасово окупованому Криму.

Про це в інтерв'ю Главкому розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Їх мали "очолювати" колишні функціонери Партії регіонів, які давно втекли з України, а також представники вже забороненої партії "Опозиційна платформа за життя". Ці люди добре відомі.

Дехтяренко назвав і прізвища кремлівських посіпак, які мріяли панувати в Україні.

Йдеться про колишнього міністра оборони Павла Лебедєва, екс-главу СБУ Олександра Якименка, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, колишнього главу Адміністрації президента Андрія Клюєва.