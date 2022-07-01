Міграційне цунамі, досягне навіть Австрії — Зеленський про наслідки продовольчої кризи

Якщо негайно не розблокувати Чорне море, то результатом продовольчої кризи стане таке міграційне цунамі, яке досягне і до Австрії, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі 4GameСhangers у Відні.

«Просто погляньте на те, що відбувається. Погляньте, як легко одна держава створила для багатьох інших масштабну загрозу, небезпечну хвилю. Наприклад, загрозу масштабного голоду. Росія заблокувала Чорне море – це не секрет, і в неї в заручниках тепер мільйони людей, звичайних людей в Африці, Азії, Європі. Ми всі в заручниках. Ви у неї в заручниках. Бо якщо не зняти цю загрозу голоду, якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне й вас, хоч Австрія розташована все-таки далеко від моря», - заживив він.

Також Зеленський зазначив, що Європа не повинна залежати від російських енергоресурсів і у 2022 році потрібно встигнути зробити так, щоб наступна зима не стала катастрофічною.

«Та й просто погляньте на ціни на пальне, на газ тощо. Що з ними відбувається? Ринки надто залежні від російських компаній, від «Газпрому» та російських постачальників нафти. А отже, гаманці європейців надто залежні від того, скільки хоче з них витягнути знову-таки одна держава. Одна держава не може ламати життя всіх у Європі чи навіть у всьому світі! Ця гра повинна змінитися!», - зазначив він.

За його словами, у 2022 році має припинитися фінансування Росією розколів та дезінформації, антиєвропейських політичних рухів та проблем для всього континенту.

«Інакше всі у світі, які ненавидять демократію, зрозуміють, що демократичний світ не здатний захищатися», - сказав Зеленський.