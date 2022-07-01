Кількість ракетних ударів по Україні з боку Росії більш ніж подвоїлася – генерал Громов

Росія використовує неточні ракети зі старих радянських запасів у понад 50% ракетних ударів по Україні, а кількість цих ударів більш ніж подвоїлася за останні два тижні. Про це у четвер заявив на прес-конференції бригадний генерал збройних сил України Олексій Громов, повідомляє “Голос Америки” .

За словами Громова, Росія намагалася вразити українську військову та критично важливу інфраструктуру, але використання старих радянських ракет, що відрізняються невисокою точністю, призвело до значних жертв серед цивільного населення.

Наведена оцінка відрізняється від заяв частини українських політиків, які звинувачують Росію у навмисному завдання ударів по цивільному населенню з метою посіяти паніку.

“Метою противника залишаються військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури та промисловості, транспортні мережі. При цьому громадянське населення зазнає значних втрат через (нецілеспрямовані) удари”, – наголосив Громов.