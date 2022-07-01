Мєдвєдєв назвав санкції Заходу проти Росії «актом агресії» та «приводом для війни»

Колишній президент РФ вкотре «відзначився», звинувативши Захід, інформує ZN.ua.

Мєдвєдєв назвав санкції Заходу проти Росії «актом агресії» та «приводом для війни»
© РИА Новости

Санкції західних країн проти Росії є «актом агресії» та «приводом для війни». Таку заяву зробив колишній президент РФ, а нині заступник голови Ради безпеки Дмітрій Мєдвєдєв під час виступу на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

Як повідомляють росЗМІ, політик вкотре назвав реакцію Заходу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну «незаконною».

«Нинішня хамська і цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа, як кажуть самі наші опоненти, на оголошення економічної війни. Хотів би ще раз зауважити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli (привід для війни - ред.). У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону», – заявив Мєдвєдєв.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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