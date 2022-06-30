Білорусь дозволила полякам в'їжджати без віз

Білорусь дозволила громадянам Польщі безвізовий в'їзд до країни з 00.00 1 липня. Пільговий режим в’їзду триватиме до 31 грудня 2022 року, повідомляє Прикордонний комітет Білорусі.

Зазначається, що рішення про запровадження тимчасового безвізового порядку в'їзду для громадян Польщі ухвалено з метою підтримки добросусідських відносин. При в'їзді до РБ у пункті пропуску достатньо усно повідомити співробітника органів прикордонної служби про намір відвідати прикордонну зону із зазначенням населених пунктів та мету їх відвідин.

Для безвізового в'їзду до РБ необхідно пред'явити дійсний документ для виїзду за кордон, зелену картку (при прямуванні на автомобілі), а також мати при собі медичну страховку. Для перетину кордону ПЛР-тест та сертифікат про вакцинацію не потрібні.