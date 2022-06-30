Посол України в Німеччині запропонував авторам заклику до Заходу здати Україну йти до біса.

Група німецьких письменників, науковців та філософів опублікувала 29 червня у газеті Die Zeit відкритий лист із закликом до країн Заходу припинити військову підтримку України. Про це повідомляє "Медуза " у своєму телеграм-каналі.

Автори листа закликають створити умови для переговорів між Києвом та Москвою. Звернення підписали близько 20 осіб.

"Перемога України зі звільненням усіх окупованих територій, включаючи Крим, Донецьку та Луганську області, вважається військовими експертами нереалістичною, оскільки Росія має військову перевагу і здатна на подальшу ескалацію", - пишуть вони.

Автори листа запевняють, що спроби привести Україну до перемоги над агресором призведе до ще більших жертв, ескалації аж до застосування ядерної зброї.