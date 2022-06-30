Посол України в Німеччині запропонував авторам заклику до Заходу здати Україну йти до біса.

Настільки емоційно він відреагував на відкритий лист 20 німецьких інтелектуалів із закликом припинити військову підтримку України та створити умови для переговорів, інформує ZN.ua.

Група німецьких письменників, науковців та філософів опублікувала 29 червня у газеті Die Zeit відкритий лист із закликом до країн Заходу припинити військову підтримку України. Про це повідомляє "Медуза " у своєму телеграм-каналі.

Автори листа закликають створити умови для переговорів між Києвом та Москвою. Звернення підписали близько 20 осіб.

"Перемога України зі звільненням усіх окупованих територій, включаючи Крим, Донецьку та Луганську області, вважається військовими експертами нереалістичною, оскільки Росія має військову перевагу і здатна на подальшу ескалацію", - пишуть вони.

Автори листа запевняють, що спроби привести Україну до перемоги над агресором призведе до ще більших жертв, ескалації аж до застосування ядерної зброї.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
У Держдумі пригрозили бомбардуваннями новій країні через Калінінград і це не Литва: "Першим удар буде по..."У Держдумі пригрозили бомбардуваннями новій країні через Калінінград і це не Литва: "Першим удар буде по..."
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
Блок рекламы


Похожие новости
"Почали просити у Білорусі": у МВС розповіли, скільки ще росія зможе "закидати" Україну ракетами"Почали просити у Білорусі": у МВС розповіли, скільки ще росія зможе "закидати" Україну ракетами
Лукашенко збирається пережити путіна: Піонтковський пояснив тактику президента Білорусі з приводу УкраїниЛукашенко збирається пережити путіна: Піонтковський пояснив тактику президента Білорусі з приводу України
Глава МЗС Британії: Повністю витіснити російські війська з України — реальноГлава МЗС Британії: Повністю витіснити російські війська з України — реально
Стефанішина розповіла про Комплексний пакет допомоги НАТО для УкраїниСтефанішина розповіла про Комплексний пакет допомоги НАТО для України
У Росії собаки загризли 7-річну дочку зрадника України, який убивав дітей у Сирії: подробиці страшної історіїУ Росії собаки загризли 7-річну дочку зрадника України, який убивав дітей у Сирії: подробиці страшної історії
Страх Заходу протистояти Путіну ризикує призвести до перемоги Росії — Atlantic CouncilСтрах Заходу протистояти Путіну ризикує призвести до перемоги Росії — Atlantic Council
Розкрито терміни припинення російського ракетного терору України: "Ще один перелом війни"Розкрито терміни припинення російського ракетного терору України: "Ще один перелом війни"
Скандал у Міносвіти: вигадали дві країни, а на карті України - "забули" КримСкандал у Міносвіти: вигадали дві країни, а на карті України - "забули" Крим
Якщо буде нова хвиля біженців з України, Європа прийме всіх – верховний комісар ООНЯкщо буде нова хвиля біженців з України, Європа прийме всіх – верховний комісар ООН
WSJ: НАТО варто розблокувати Одесу, і справа навіть не в експорті пшениці з УкраїниWSJ: НАТО варто розблокувати Одесу, і справа навіть не в експорті пшениці з України
Последние новости
Подгружаем последние новости