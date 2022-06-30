Посол України в Німеччині запропонував авторам заклику до Заходу здати Україну йти до біса.
Настільки емоційно він відреагував на відкритий лист 20 німецьких інтелектуалів із закликом припинити військову підтримку України та створити умови для переговорів, інформує
Група німецьких письменників, науковців та філософів опублікувала 29 червня у газеті
Автори листа закликають створити умови для переговорів між Києвом та Москвою. Звернення підписали близько 20 осіб.
"Перемога України зі звільненням усіх окупованих територій, включаючи Крим, Донецьку та Луганську області, вважається військовими експертами нереалістичною, оскільки Росія має військову перевагу і здатна на подальшу ескалацію", - пишуть вони.
Автори листа запевняють, що спроби привести Україну до перемоги над агресором призведе до ще більших жертв, ескалації аж до застосування ядерної зброї.