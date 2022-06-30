Штайнмайєр та Зеленський обговорили можливий візит президента ФРН до Києва

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, повідомляє DW .

Штайнмайєр запевнив Зеленського у подальшій підтримці з боку Німеччини та привітав його з наданням Україністатусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

У ході розмови було обговорено і підготовку до можливого візиту Штайнмайєра до Києва, повідомили у прес-службі президента ФРН.

У квітні німецько-українські відносини пережили кризу через відмову Києва прийняти президента ФРН, який мав намір здійснити візит солідарності до української столиці, але отримав відмову української сторони.

Нагадаємо,12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що в Україні виступили проти його візиту до Києва разом із президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що Офіс президента України не отримував звернення від офісу президента Німеччини щодо візиту німецького президента в Україну і додав, що в умовах війни та щоденної загибелі людей в Україні наша держава має право дозволити собі «приймати та бути серед лідерів країн, які її реально підтримують».

Проте, вже на початку травня у телефонній розмові між Штайнмаєром та Зеленським взаємні образи були згладжені.