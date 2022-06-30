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2022-06-30
Саміт НАТО звинувачує РФ в анексіях, підривній діяльності та агресії - підсумковий документ
Росія офіційно стала для НАТО загрозою.
Москва звинувачується в спробах "встановити сфери свого впливу та прямий контроль над чужою територією шляхом примусу, підривної діяльності, агресії та анексії".
Цю цитату із підсумкового документу саміту НАТО, який завершився сьогодні в Мадриді, наводить Радіо Свобода.
Володимир Путін пустив час тому: тепер знову, як у роки Холодної війни, Росія офіційно стала для НАТО загрозою, хоча була партнером, йдеться у документі.
Юлія Мельничук, ZN.ua