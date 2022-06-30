Число жертв ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці різко зросло

Кількість жертв внаслідок ракетного удару російських окупантів по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області збільшилася до 22 осіб, інформує Апостроф.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У ході рятувальних робіт було виявлено ще п'ять фрагментів тіл загиблих.

Нагадаємо, росіяни в соцмережах з радістю сприйняли новину про ракетний удар по торговому центру "Амстор" у Кременчуці.


Євген Устименко, Апостроф





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