Число жертв ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці різко зросло

Кількість жертв внаслідок ракетного удару російських окупантів по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області збільшилася до 22 осіб, інформує Апостроф .

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У ході рятувальних робіт було виявлено ще п'ять фрагментів тіл загиблих.

Нагадаємо, росіяни в соцмережах з радістю сприйняли новину про ракетний удар по торговому центру "Амстор" у Кременчуці.