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2022-06-30
Число жертв ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці різко зросло
Кількість жертв внаслідок ракетного удару російських окупантів по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області збільшилася до 22 осіб, інформує
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
У ході рятувальних робіт було виявлено ще п'ять фрагментів тіл загиблих.
Нагадаємо, росіяни в соцмережах з радістю сприйняли новину про ракетний удар по торговому центру "Амстор" у Кременчуці.
Євген Устименко, Апостроф