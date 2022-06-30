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2022-06-30
Військовослужбовці ЗСУ почали опановувати РСЗВ Mars
Німеччина надасть Україні три такі системи, здатні уражати цілі на відстані до 70 км
© en.wikipedia.org
Українські військові в Німеччині почали вчитися управлінню реактивними системами залпового вогню Mars. Про це повідомив речник Міноборони Німеччини Арно Колац на брифінгу в середу, передає «
«Що стосується ракетної артилерії, установок Mars, які ми будемо постачати, розпочалася підготовка особового складу», – сказав Арно Колац.
Він також підтвердив плани уряду Німеччини разом з Нідерландами передати Україні додаткові шість САУ Panzerhaubitze 2000. До того ж екіпажі з-поміж військових ЗСУ уже опанували ці самохідні гармати, тому нові команди наразі не готуватимуть.
ФРН планує передати Україні три РСЗВ Mars.
Юлія Лавришин, ZN.ua