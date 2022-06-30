Військовослужбовці ЗСУ почали опановувати РСЗВ Mars

Українські військові в Німеччині почали вчитися управлінню реактивними системами залпового вогню Mars. Про це повідомив речник Міноборони Німеччини Арно Колац на брифінгу в середу, передає « Укрінформ» .

«Що стосується ракетної артилерії, установок Mars, які ми будемо постачати, розпочалася підготовка особового складу», – сказав Арно Колац.

Він також підтвердив плани уряду Німеччини разом з Нідерландами передати Україні додаткові шість САУ Panzerhaubitze 2000. До того ж екіпажі з-поміж військових ЗСУ уже опанували ці самохідні гармати, тому нові команди наразі не готуватимуть.

ФРН планує передати Україні три РСЗВ Mars.