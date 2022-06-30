На Луганщині окупанти знищили практично всі гуманітарні склади – Гайдай

Росіяни авіаудару по гуманітарних складах Луганщини і майже повністю їх знищили. Про це у своєму Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Авіабомба влучила в наші склади з гумдопомогою. Майже зруйновано ангари та пошкоджено транспорт. Без жертв, – написав Сергій Гайдай. – Орки намагаються постійно штурмувати Лисичанськ, бої тривають на околицях, саме ж місто знаходиться під постійними обстрілами. Траса “Лисичанськ-Бахмут” через обстріли не проїзна, для завезення гумвантажів ми користуємося альтернативними шляхами».

За його інформацією, ви Лисичанську залишається близько 15 тис. жителів, однак так звана «тиха» евакуація триває.