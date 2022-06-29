Якщо буде нова хвиля біженців з України, Європа прийме всіх – верховний комісар ООН

Потік біженців може зрости, якщо фронт зрушуватиметься на захід, інформує ZN.ua.

Якщо буде нова хвиля біженців з України, Європа прийме всіх – верховний комісар ООН
© Getty Images

Європа готова надати притулок новій хвилі українських біженців, якщо буде потрібно. Про це в інтерв'ю Балканській службі Радіо Свобода зазначив Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді.

За його словами, Європа готова до такого розвитку подій. "Хоча давайте сподіватися, що цього не станеться", - сказав верховний комісар ООН

Він також зазначив, що воєнні дії сфокусовані у східній частині України. Однак, як розвиватимуться події надалі, передбачити складно. І якщо фронт зрушуватиметься на захід, потік біженців може зрости.

"Але за останні кілька тижнів ми цього не бачимо", - зазначив Філіппо Гранді.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільненняМобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Блок рекламы


Похожие новости
Скандал у Міносвіти: вигадали дві країни, а на карті України - "забули" КримСкандал у Міносвіти: вигадали дві країни, а на карті України - "забули" Крим
WSJ: НАТО варто розблокувати Одесу, і справа навіть не в експорті пшениці з УкраїниWSJ: НАТО варто розблокувати Одесу, і справа навіть не в експорті пшениці з України
"Ще один крок до членства в Євросоюзі": Україна і Європа підписали важливу угоду, деталі"Ще один крок до членства в Євросоюзі": Україна і Європа підписали важливу угоду, деталі
Президенти України й Індонезії домовилися ввести безвізовий режим між країнамиПрезиденти України й Індонезії домовилися ввести безвізовий режим між країнами
The Guardian: Найкращий друг України Джонсон вибрав дивний час, щоб скоротити витрати на оборону БританіїThe Guardian: Найкращий друг України Джонсон вибрав дивний час, щоб скоротити витрати на оборону Британії
Аналітики вважають, що битва на сході України може тривати до кінця літа — The Washington PostАналітики вважають, що битва на сході України може тривати до кінця літа — The Washington Post
NYT: Армії України бракує систем зв’язку, і це коштує життяNYT: Армії України бракує систем зв’язку, і це коштує життя
ЄСПЛ прийняв до розгляду позов України проти РосіїЄСПЛ прийняв до розгляду позов України проти Росії
"Якщо Україна програє, то програють і США, і європейські країни": Зеленський про втому світу від війни"Якщо Україна програє, то програють і США, і європейські країни": Зеленський про втому світу від війни
Створення "ХНР" не виходить: рф мріє відтворити на півдні України те, що було в 1917 роціСтворення "ХНР" не виходить: рф мріє відтворити на півдні України те, що було в 1917 році
Последние новости
Подгружаем последние новости