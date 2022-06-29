Якщо буде нова хвиля біженців з України, Європа прийме всіх – верховний комісар ООН

Європа готова надати притулок новій хвилі українських біженців, якщо буде потрібно. Про це в інтерв'ю Балканській службі Радіо Свобода зазначив Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді.

За його словами, Європа готова до такого розвитку подій. "Хоча давайте сподіватися, що цього не станеться", - сказав верховний комісар ООН

Він також зазначив, що воєнні дії сфокусовані у східній частині України. Однак, як розвиватимуться події надалі, передбачити складно. І якщо фронт зрушуватиметься на захід, потік біженців може зрости.

"Але за останні кілька тижнів ми цього не бачимо", - зазначив Філіппо Гранді.