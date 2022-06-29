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2022-06-29
Якщо буде нова хвиля біженців з України, Європа прийме всіх – верховний комісар ООН
Потік біженців може зрости, якщо фронт зрушуватиметься на захід, інформує
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Європа готова надати притулок новій хвилі українських біженців, якщо буде потрібно. Про це в інтерв'ю Балканській службі
За його словами, Європа готова до такого розвитку подій. "Хоча давайте сподіватися, що цього не станеться", - сказав верховний комісар ООН
Він також зазначив, що воєнні дії сфокусовані у східній частині України. Однак, як розвиватимуться події надалі, передбачити складно. І якщо фронт зрушуватиметься на захід, потік біженців може зрости.
"Але за останні кілька тижнів ми цього не бачимо", - зазначив Філіппо Гранді.
Юлія Мельничук, ZN.ua