Уряди країн Центральної Азії стурбовані скороченням грошових переказів із Росії

Даніяр Абдирахманов, 37-річний житель села Жани-Жер у Баткенській області на півдні Киргизстану, половину свого життя пропрацював на складах та на будівництвах у Росії. Там досі працюють двоє із трьох його братів. Його дружина, шкільна вчителька, родом із сусіднього села. Але познайомилися вони у Москві, де вона працювала продавчинею. Коли їхньому синові виповнилося два роки, вони залишили його з бабусею та дідусем і повернулися до Росії на заробітки, пише The Economist.

Історія Абдирахманова типова. У Баткені у Ферганській долині, неподалік кордонів Киргизстану з Таджикистаном і Узбекистаном, рідко можна знайти сім'ю, у якій хоча б один її член не працює у Росії. Абдирахманов не мав бажання залишати родючий і мальовничий край свого народження. Але, працюючи в Москві, він заробляв утричі більше, ніж удома, де можливості в основному обмежуються вирощуванням рису, абрикосів та волоських горіхів.

За даними Світового банку, у 2021 році грошові перекази становили близько третини ВВП Киргизстану та Таджикистану, що робить їх одними з найбільш залежних від грошових переказів країн світу. Гроші, відправлені назад з Росії, яка відносно дешева, доступна і має знайому мову, є важливим рятівним колом. Минулого року близько 82% грошових переказів до Киргизстану надійшло з Росії; для Таджикистану цей показник становив 76%.

Уряд вважає, що без грошових переказів кількість бідних киргизів значно зросте. У Баткенській області, найбіднішому регіоні країни, де 35% населення вже живе трохи більше ніж на 1 долар на день, ця частка може зрости до 50%. Трудова міграція займає настільки важливе місце в економіці цих країн, що пандемія практично не порушила її. Хоча деякі мігранти повернулися додому 2020 року, вони знову поїхали, як тільки змогли. Грошові перекази до Киргизстану зросли в період з 2019 по 2021 рік.

Але вторгнення Росії в Україну може перерізати це рятувальне коло. Світовий банк прогнозує, що цього року економіка Киргизстану скоротиться на 5%. Однією з важливих причин є те, що очікується, що грошові перекази скоротяться майже на третину, оскільки мігранти втрачають роботу в російській економіці, що постраждала від санкцій. Падіння рубля на початку цього року також тимчасово знизило вартість грошей, які вони відправляли додому, хоча курс валюти відтоді відновився. За прогнозами Світового банку, грошові перекази до Таджикистану скоротяться більш ніж на одну п'яту; ВВП упаде на 2%. В результаті частка таджицьких домогосподарств, які не можуть дозволити собі достатньо поживної та здорової їжі, ймовірно, зросте з 20% до 36%.

Досвід сім'ї Абдирахманова говорить про те, що життя мігрантів у Росії вже стає все важчим: один з його братів втратив роботу і прямує додому. Але поки що масового результату не спостерігається. Мігранти, які ще мають роботу, кажуть, що поки що планують залишатися на місці.

Побоювання від'їзду з Росії прискорили зусилля урядів країн Центральної Азії щодо диверсифікації джерел грошових переказів. Вони підштовхують мігрантів шукати роботу в багатших країнах, які пропонують більш високу заробітну плату та кращі трудові права. Державні навчальні центри в Узбекистані почали навчати потенційних мігрантів японською та корейською мовами.