СБУ повідомила про підозру ще п’ятьом колаборантам, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях

«Кар’єра» в «окупаційній владі» може коштувати зрадникам десять років ув’язнення, інформує ZN.ua.

СБУ повідомила про підозру ще п’ятьом колаборантам, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях
© СБУ

СБУ повідомила про підозру ще п’ятьом колаборантам, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, перед законом постане «банкір», який у змові з кураторами з РФ створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, яке за своїм функціоналом нагадує «Центробанк» незаконного збройного формування «ДНР». Про це повідомила пресслужба СБУ.

Крім того, Служба безпеки України оголосила про підозру ще двом колаборантам, які погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганщини.

Також СБУ викрила депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію «ОПЗЖ». Зокрема, депутатка добровільно стала «заступником голови Міловської районної адміністрації» незаконного збройного формування «ЛНР».

«Ще одна прихильниця «русского мира» під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого «начальника департамента образования и науки», - повідомляє СБУ.

Зазначається, що стосовно усіх цих осіб Служба безпеки України проводить досудове розслідування за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

«Кар’єра» в «окупаційній владі» може коштувати колаборантам 10 років ув’язнення.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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