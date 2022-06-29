Путіна не можуть утримати санкції: у Британії допустили, що рф хоче напасти на інші країни

Прямо зараз Росія - це сама пряма і нагальна загроза.

Команда російського диктатора володимира путіна може поширити свою агресію за межі України. Це представляє для Європи "найбільш пряму і невідкладну загрозу". Таку думку озвучив міністр оборони Британії Бен Уоллес, передає ВВС.

На його думку, зараз "стає все більш очевидним, що президента путіна не можуть утримати загрози покарання або санкції, що накладаються на його народ".

"Прямо зараз росія - це пряма і нагальна загроза нашим союзникам і нам. І я цілком серйозно кажу, що існує дуже реальна небезпека, що росія кине виклик іншим територіям Європи, але в дні ракет великої дальності і прихованих операцій відстань не забезпечує захист", — зазначив Бен Воллес.

Як кажуть військові експерти і розвідка багатьох країн ЄС, найбільша загроза від росії на даний момент існує для Литви і рф роздумує над тим, щоб напасти. Крім того, в країнах Балтії, зокрема, в тій же Литві та Естонії можливі провокації.

Нападом на Литву рф захоче в першу чергу захопити так званий Сувалський коридор. Це частина Польщі між Білоруссю і Калінінградською областю.