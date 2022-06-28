"Крим ваш може бути тільки...": Данилов жорстко відповів путінському блазню медведєву

Секретар РНБО різко відповів медведєву на заяву про Крим і Третю світову війну.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов відповів путінському блазню Медведєву на заяву по Криму. Раніше Медведєв в соцмережах написав, що "спроба зазіхнути на тимчасово окупований Крим буде розглядатися кремлем, як оголошення Третьої світової війни".

На це Данилов коротко і чітко відповів, що ніяких спроб не буде, повернення Криму буде вироблено без спроб відразу.

"Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде здійснено без спроб відразу", - написав секретар РНБО Олексій Данилов.

Раніше ми писали, що путін приречений на поразку, не спрацював жоден з його трьох шляхів "перемоги". Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, був момент, коли сам путін зрозумів, що він і рф приречені. Ключовою датою війні стала поразка росіян під Києвом. Після цього путін і його генерали зрозуміли, що не зуміють здолати Україну на полі бою. Тому вони зробили ставку на так звану "партію миру" з її бажанням "зберегти обличчя путіну" і спробами умовити Україну піти на територіальні поступки. Однак і цей план провалився. росія зіткнулася з потужним відторгненням цього.