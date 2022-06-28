Українські військові завдали новго удару по Зміїному: війська РФ не можуть підійти до острова

Українські збройні сили у вівторок, 28 червня, завдали нового удару по військам РФ на острові Зміїний, зазначила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Після ударів українських військових, окупанти не можуть підійти до Зміїного, щоб надати допомогу чи підвезти якесь озброєння", - наголосила Гуменюк.

За її словами, Зміїний залишається під контролем військ РФ , а українські військові не мають сухопутного доступу до острова.

Гуменюк додала, що українська розвідка підбиває підсумки ударів по Зміїному.