Українські військові завдали новго удару по Зміїному: війська РФ не можуть підійти до острова

Зміїний залишається під контролем окупантів.

Українські військові завдали новго удару по Зміїному: війська РФ не можуть підійти до острова
© Maxar Technologies

Українські збройні сили у вівторок, 28 червня, завдали нового удару по військам РФ на острові Зміїний, зазначила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Після ударів українських військових, окупанти не можуть підійти до Зміїного, щоб надати допомогу чи підвезти якесь озброєння", - наголосила Гуменюк.

За її словами, Зміїний залишається під контролем військ РФ, а українські військові не мають сухопутного доступу до острова.

Гуменюк додала, що українська розвідка підбиває підсумки ударів по Зміїному.


Анна Конюченко, ZN.ua





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