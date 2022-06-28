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2022-06-28
Українські військові завдали новго удару по Зміїному: війська РФ не можуть підійти до острова
Зміїний залишається під контролем окупантів.
© Maxar Technologies
Українські збройні сили у вівторок, 28 червня, завдали нового удару по військам РФ на острові Зміїний, зазначила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в
"Після ударів українських військових, окупанти не можуть підійти до Зміїного, щоб надати допомогу чи підвезти якесь озброєння", - наголосила Гуменюк.
За її словами, Зміїний залишається під контролем військ РФ, а українські військові не мають сухопутного доступу до острова.
Гуменюк додала, що українська розвідка підбиває підсумки ударів по Зміїному.
Анна Конюченко, ZN.ua