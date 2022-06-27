Слідом за Кременчуком під обстріл потрапив житловий район Харкова: є жертви і багато постраждалих

Росіяни ввечері обстріляли Харків, з'явилися перші дані про жертви.

Як повідомив голова Харківської ОВВА Олег Синегубов, увечері 27 червня російські окупанти обстріляли Північну Салтівку. Російські снаряди потрапили по дворах житлових будинків і вулицях. Синєгубов підкреслив, що постраждала виключно цивільна інфраструктура з мирними жителями.

В результаті обстрілу за останніми даними загинули 4 людини. Ще 19 постраждали, з них 4 дитини. В даний момент медики надають їм всю необхідну допомогу. При цьому наголошується, що це не остаточні дані: постраждалих може бути більше.

"Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю всіх бути максимально обережними. Без необхідності не виходити на вулиці. У разі сигналу тривоги – відразу йти до укриття!", - звернувся до людей Синегубов.

Російські окупанти з самого початку війни не припиняють завдавати ударів по Харкову та області. Напередодні ворог обстріляв Чугуївську громаду, в результаті загинули двоє мирних жителів. У ніч на 27 червня одна з ракет росіян потрапила у двір харківської школи. Ще один удар припав по адміністративній будівлі.