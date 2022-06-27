Може статися якась провокація, необов'язково вторгнення, - Ілля Пономарьов про ситуацію навколо Литви

Може статися якась провокація, необов'язково вторгнення, - Ілля Пономарьов про ситуацію навколо Литви

Російський опозиційний політичний діяч, який проживає в Україні, Ілля Пономарьов розповів, що між росією та НАТО може статися конфронтація через ситуацію навколо Литви.

Про це він розповів у прямому ефірі на каналі «Утро Февраля».

«Мені здається цілком імовірним сценарій наступного витка конфронтації між росією та НАТО саме у Сувалкському коридорі. Там проходить залізниця через територію Литви, тому там може статися якась провокація, необов'язково вторгнення», - зазначив Ілля Пономарьов.

За словами експерта, цілком імовірно, що росія може підлаштувати якусь провокацію в Сувалкському коридорі, який не дозволяє росії мати прямий доступ до області Калінінграда через Білорусь, яка є сателітом злочинного кремлівського режиму.

«Якщо НАТО визнає, що це напад і конфлікт, тоді буде задіяна 5-та стаття НАТО», - підкреслив Ілля Пономарьов.

Як зазначив експерт, відкрита конфронтація НАТО та росії може призвести до ядерної війни.


user, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Президенти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграціїПрезиденти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграції
Загальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордонЗагальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордон
ЗСУ відкинули ворога під Лисичанськом і Донецьком: зведення Генштабу ЗСУ на 23 червняЗСУ відкинули ворога під Лисичанськом і Донецьком: зведення Генштабу ЗСУ на 23 червня
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський може зустрітися з путіним вже у листопаді: у Кремлі зробили заявуЗеленський може зустрітися з путіним вже у листопаді: у Кремлі зробили заяву
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 27 червняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 27 червня
Білоруський фронт: у МВС України оцінили реальність вторгнення армії ЛукашенкаБілоруський фронт: у МВС України оцінили реальність вторгнення армії Лукашенка
НАТО може ухвалити рішення про найбільше військове розгортання з часів холодної війни — El PaisНАТО може ухвалити рішення про найбільше військове розгортання з часів холодної війни — El Pais
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 26 червняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 26 червня
У ГУР зробили термінове попередження про ситуацію в Білорусі, рф стягує сили: "росіяни планують..."У ГУР зробили термінове попередження про ситуацію в Білорусі, рф стягує сили: "росіяни планують..."
Росія може зробити зі Слов’янськом те, що з Маріуполем та Сєвєродонецьком - голова Донецької ОВАРосія може зробити зі Слов’янськом те, що з Маріуполем та Сєвєродонецьком - голова Донецької ОВА
WP: Хід війни скоро може знову змінитися на користь УкраїниWP: Хід війни скоро може знову змінитися на користь України
Віза за візу: Україна може зупинити безвіз для ізраїльтянВіза за візу: Україна може зупинити безвіз для ізраїльтян
Загроза країнам Балтії з боку росії: президент Литви зробив заявуЗагроза країнам Балтії з боку росії: президент Литви зробив заяву
Последние новости
Подгружаем последние новости