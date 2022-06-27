Може статися якась провокація, необов'язково вторгнення, - Ілля Пономарьов про ситуацію навколо Литви

Російський опозиційний політичний діяч, який проживає в Україні, Ілля Пономарьов розповів, що між росією та НАТО може статися конфронтація через ситуацію навколо Литви.

Про це він розповів у прямому ефірі на каналі «Утро Февраля».

«Мені здається цілком імовірним сценарій наступного витка конфронтації між росією та НАТО саме у Сувалкському коридорі. Там проходить залізниця через територію Литви, тому там може статися якась провокація, необов'язково вторгнення», - зазначив Ілля Пономарьов.

За словами експерта, цілком імовірно, що росія може підлаштувати якусь провокацію в Сувалкському коридорі, який не дозволяє росії мати прямий доступ до області Калінінграда через Білорусь, яка є сателітом злочинного кремлівського режиму.

«Якщо НАТО визнає, що це напад і конфлікт, тоді буде задіяна 5-та стаття НАТО», - підкреслив Ілля Пономарьов.

Як зазначив експерт, відкрита конфронтація НАТО та росії може призвести до ядерної війни.