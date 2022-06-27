СБУ затримала ексдепутата – ідеолога "Миколаївської народної республіки"

Служба безпеки України затримала у Миколаєві колишнього депутата міської ради-агента РФ , який готувався до приходу «руського міра». Про це йдеться у повідомленні відомства.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік є одним з розробників концепції «Миколаївської народної республіки», яка у подальшому мала «приєднатися» до Російської Федерації. Він підготував документальне, правове та суспільно-політичне «обґрунтування» для створення фейкової республіки у межах області.

У зрадника знайдено і вилучено переписку з представниками спецслужб РФ , російську та радянську символіку, а також документи, відповідно до яких Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе «МНР», отримати власні «герб, прапор і гімн», а згодом, за вже відпрацьованим сценарієм, попроситись до складу РФ .

В якості винагороди за ініціативність та в разі вдалого здійснення операції, ворог пообіцяв ексдепутату одну з керівних посад. Натомість зараз на нього чекає чималий термін за державну зраду – відповідну підозру чоловікові вже повідомили. Слідчі дії тривають.