СБУ затримала ексдепутата – ідеолога "Миколаївської народної республіки"

Чоловік працював на спецслужби ворога і готувався до приходу "руського міра", інформує ZN.ua.

СБУ затримала ексдепутата – ідеолога
© Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала у Миколаєві колишнього депутата міської ради-агента РФ, який готувався до приходу «руського міра». Про це йдеться у повідомленні відомства.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік є одним з розробників концепції «Миколаївської народної республіки», яка у подальшому мала «приєднатися» до Російської Федерації. Він підготував документальне, правове та суспільно-політичне «обґрунтування» для створення фейкової республіки у межах області.

У зрадника знайдено і вилучено переписку з представниками спецслужб РФ, російську та радянську символіку, а також документи, відповідно до яких Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та державно-адміністративного складу України, проголосивши себе «МНР», отримати власні «герб, прапор і гімн», а згодом, за вже відпрацьованим сценарієм, попроситись до складу РФ.

В якості винагороди за ініціативність та в разі вдалого здійснення операції, ворог пообіцяв ексдепутату одну з керівних посад. Натомість зараз на нього чекає чималий термін за державну зраду – відповідну підозру чоловікові вже повідомили. Слідчі дії тривають.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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