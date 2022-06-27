США обіцяють поставити в Україну системи ППО NASAMS — що це за зброя

Пересувний зенітний ракетний комплекс NASAMS був розроблений у 90-х роках норвезькою компанією Kongsberg разом із американською Raytheon. Прийнята на озброєнні Норвегії у 1994 році. Проведені випробування показали, що система може бути використана для знищення крилатих ракет, повідомляє УНІАН.

Розробники NASAMS взяли за основу американську ракету "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, яка є основним видом озброєння для всіх винищувачів країн НАТО та адаптували її до пуску із землі, додавши радар та пункт управління.

Дальність пуску AIM-120 із літака становить, залежно від версії, від 70 до 180 км. При пуску із землі ці параметри дальності становлять від 20 до 40 км, а по висоті – близько 20 км. Наприклад, у ЗРК "Бук", що стоїть на озброєнні Збройних Сил України, ці параметри до 32 км та 22 км відповідно.

NASAMS повністю відповідає параметрам ЗРК середньої дальності чи об'єктового засобу ППО. Однак він має досить вагому перевагу, в найсучаснішій версії NASAMS-3 розробники декларують можливість перехоплення балістичної маневруючої цілі. Тобто, комплекс може перехоплювати ракети російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".

Варто зазначити, що ракета AIM-120 має дуже високу швидкість близько 4900 км/год, при цьому може активно маневрувати для знищення навіть складних цілей. А головне, вона створювалася для того, щоб знищувати російські літаки з огляду на всі їхні особливості та можливості. А також постійно оновлювалася, щоб виконувати свої завдання з максимальною ефективністю та ймовірністю.