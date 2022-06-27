Данілов: «Війська РФ запозичили тактику залякування у нацистів часів Другої світової війни»

Секретар РНБО заявив, що українські ракети знайдуть свої високоточні цілі, інформує ZN.ua.

Данілов: «Війська РФ запозичили тактику залякування у нацистів часів Другої світової війни»
© Офіс президента

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що обстріли Києва, Черкас та інших областей України у неділю, 26 червня - це тактика залякування, запозичена військами РФ у нацистів часів Другої світової війни.

"У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британцівукраїнські ракети знайдуть свої високоточні ціл, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило. Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - зазначив Данілов у Facebook.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Президенти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграціїПрезиденти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграції
Загальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордонЗагальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордон
ЗСУ відкинули ворога під Лисичанськом і Донецьком: зведення Генштабу ЗСУ на 23 червняЗСУ відкинули ворога під Лисичанськом і Донецьком: зведення Генштабу ЗСУ на 23 червня
Блок рекламы


Похожие новости
"Ми знаємо, що хоче росія": у Литві відхрестилися від зняття блокади Калінінграда і відповіли на залякування рф"Ми знаємо, що хоче росія": у Литві відхрестилися від зняття блокади Калінінграда і відповіли на залякування рф
НАТО може ухвалити рішення про найбільше військове розгортання з часів холодної війни — El PaisНАТО може ухвалити рішення про найбільше військове розгортання з часів холодної війни — El Pais
Окупанти обстріляли місто Часів Яр на Донеччині. Є загиблі, серед поранених шестеро дітейОкупанти обстріляли місто Часів Яр на Донеччині. Є загиблі, серед поранених шестеро дітей
Війна в Україні далека від завершення — ДаніловВійна в Україні далека від завершення — Данілов
Обстріли під чужими прапорами: в ISW розповіли про нову тактику росіянОбстріли під чужими прапорами: в ISW розповіли про нову тактику росіян
Данілов дав прогноз по бензину і навів власний приклад: "Машину передав ЗСУ"Данілов дав прогноз по бензину і навів власний приклад: "Машину передав ЗСУ"
Україна давно готувалася до війни і попередження США не були несподіванкою — ДаніловУкраїна давно готувалася до війни і попередження США не були несподіванкою — Данілов
Частина олігархів активно допомагає Україні воювати з Росією – ДаніловЧастина олігархів активно допомагає Україні воювати з Росією – Данілов
Рф начала расконсервировать ракеты, произведенные в СССР: оккупантам пришлось изменить тактику обстреловРф начала расконсервировать ракеты, произведенные в СССР: оккупантам пришлось изменить тактику обстрелов
Высокоточные ракеты уже заканчиваются: оккупантам приходится менять тактикуВысокоточные ракеты уже заканчиваются: оккупантам приходится менять тактику
Последние новости
Подгружаем последние новости