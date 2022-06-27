Данілов: «Війська РФ запозичили тактику залякування у нацистів часів Другої світової війни»

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що обстріли Києва, Черкас та інших областей України у неділю, 26 червня - це тактика залякування, запозичена військами РФ у нацистів часів Другої світової війни.

"У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британцівукраїнські ракети знайдуть свої високоточні ціл, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило. Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - зазначив Данілов у Facebook.