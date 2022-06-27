Росія стирає з мапи світу нашу історію – Гайдай

Росіяни вже зруйнували понад 60 закладів та пам’яток культури на Луганщині, інформує ZN.ua.

Росія стирає з мапи світу нашу історію – Гайдай
© Сергій Гайдай / Facebook

Руйнівний «руський мир» намагається стерти з мапи світу нашу історію, знищуючи заклади культури та пам’ятки архітектури Луганщини, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами чиновника, наразі близько 600 з 643 закладів культури на Луганщині перебувають під окупацією, відтак інформації про їх стан немає, однак офіційно зафіксовано повне руйнування 14 об’єктів. Ще 47 мають серйозні пошкодження і зруйновані на 70-90%.

«Зникає те, що покоління луганчан оберігало і чим всі ми пишалися. Як можна уявити Сєвєродонецьк без будівлі драматичного театру чи музичного коледжу? Або Лисичанськ – без бельгійської спадщини? Хоча росіяни, напевно, уявляють, якщо цілеспрямовано все це руйнують. Важко без болю дивитися на вщент вигорілі будинки на вулиці Дружби народів в Сєвєродонецьку із мальовничою ліпниною, яка запам’яталася кожному з нас із дитинства. Скільки таких місць в інших населених пунктах – важко порахувати», - написав Гайдай.

За його словами, російська армія нищить навіть підпорядковані московському патріархату храми, тож про почуття віри, або бажання зберегти історію у нелюдів не йдеться.

«Їх навчили пишатися лише трьома-чотирма із декількох тисяч сторінок підручника історії. Про все інше ці нелюди не пам’ятають і намагаються, щоб забули і ми з вами», - підкреслив очільник ОВА.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Білоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з ПольщеюБілоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з Польщею
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Катерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкоюКатерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкою
Блок рекламы


Похожие новости
"Ми знаємо, що хоче росія": у Литві відхрестилися від зняття блокади Калінінграда і відповіли на залякування рф"Ми знаємо, що хоче росія": у Литві відхрестилися від зняття блокади Калінінграда і відповіли на залякування рф
Омбудсмен Денісова з донькою могли вигадувати конкретні історії про сексуальні злочини росіян - розслідуванняОмбудсмен Денісова з донькою могли вигадувати конкретні історії про сексуальні злочини росіян - розслідування
Росія намагатиметься відновити темпи наступу на Ізюмському напрямку — британська розвідкаРосія намагатиметься відновити темпи наступу на Ізюмському напрямку — британська розвідка
Росіяни намагаються заблокувати підрозділи ЗСУ в Лисичанську – ГенштабРосіяни намагаються заблокувати підрозділи ЗСУ в Лисичанську – Генштаб
Зі вкрадених на Харківщині тепловозів та рухомого складу росіяни зробили бронепоїздЗі вкрадених на Харківщині тепловозів та рухомого складу росіяни зробили бронепоїзд
Росіяни посилюють заходи фільтрації задля придушення руху опору в окупації – ГенштабРосіяни посилюють заходи фільтрації задля придушення руху опору в окупації – Генштаб
У ГУР зробили термінове попередження про ситуацію в Білорусі, рф стягує сили: "росіяни планують..."У ГУР зробили термінове попередження про ситуацію в Білорусі, рф стягує сили: "росіяни планують..."
Росія може зробити зі Слов’янськом те, що з Маріуполем та Сєвєродонецьком - голова Донецької ОВАРосія може зробити зі Слов’янськом те, що з Маріуполем та Сєвєродонецьком - голова Донецької ОВА
"Красиво!" - оприлюднено розмову росіян-пілотів, що обстріляли Київ, та паспорт важко пораненої громадянки Росії"Красиво!" - оприлюднено розмову росіян-пілотів, що обстріляли Київ, та паспорт важко пораненої громадянки Росії
Росія завдала ракетного удару по Сарнах: фото, відео та дані про жертвиРосія завдала ракетного удару по Сарнах: фото, відео та дані про жертви
Последние новости
Подгружаем последние новости