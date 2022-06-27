Росія стирає з мапи світу нашу історію – Гайдай

Руйнівний «руський мир» намагається стерти з мапи світу нашу історію, знищуючи заклади культури та пам’ятки архітектури Луганщини, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами чиновника, наразі близько 600 з 643 закладів культури на Луганщині перебувають під окупацією, відтак інформації про їх стан немає, однак офіційно зафіксовано повне руйнування 14 об’єктів. Ще 47 мають серйозні пошкодження і зруйновані на 70-90%.

«Зникає те, що покоління луганчан оберігало і чим всі ми пишалися. Як можна уявити Сєвєродонецьк без будівлі драматичного театру чи музичного коледжу? Або Лисичанськ – без бельгійської спадщини? Хоча росіяни, напевно, уявляють, якщо цілеспрямовано все це руйнують. Важко без болю дивитися на вщент вигорілі будинки на вулиці Дружби народів в Сєвєродонецьку із мальовничою ліпниною, яка запам’яталася кожному з нас із дитинства. Скільки таких місць в інших населених пунктах – важко порахувати», - написав Гайдай.

За його словами, російська армія нищить навіть підпорядковані московському патріархату храми, тож про почуття віри, або бажання зберегти історію у нелюдів не йдеться.

«Їх навчили пишатися лише трьома-чотирма із декількох тисяч сторінок підручника історії. Про все інше ці нелюди не пам’ятають і намагаються, щоб забули і ми з вами», - підкреслив очільник ОВА.