Конкурс на посаду керівника САП можуть зірвати остаточно — Шабунін оприлюднив два сценарії

Фактично тяганина з призначенням нового керівника антикорупційної прокуратури триває уже два роки, інформує ZN.ua.

Конкурс на посаду керівника САП можуть зірвати остаточно — Шабунін оприлюднив два сценарії
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Апеляцію на рішення Окружного апеляційного суду міста Києва про визнання незаконним Порядку проведення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розглядатимуть судді, які мають репутацію недоброчесних, а їхнє рішення може бути політично вмотивованим та зірвати конкурс, який по суті триває уже два роки, заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

«12.07.2022 призначено розгляд апеляційним судом рішення ОАСКу. Головуючий суддя був громадянином, військовослужбовцем та військовим суддею РФ, другий - вже зривав стратегічні для України конкурси, а третій узаконив перетворення Гостинного двору Києва на ТРЦ. Всі ж розуміють, яке рішення винесе ця трійка суддів “найчеснішого” шостого апеляційного адмінсуду?», - зазначив Шабунін

Він нагадав, що конкурс на посаду завершився ще шість місяців тому і для призначення потрібне лише п’ятихвилинне засідання конкурсної комісії, яке не відбувається попри численні спроби частини комісії його зібрати.

«Склад суду та поточне свідоме затягування із призначення свідчать, що зрив конкурсу буде відбуватися руками ще нереформованих судів. Останнє особливо цинічно на фоні того, що серед умов кандидатства є і завершення судової реформи», - додав керівник ЦПК.

Зокрема він наводить два можливі сценарії ліквідації результатів конкурсу:

Перший — Влада може ліквідувати всі пройдені процедури конкурсу і говорити про необхідність нового. Це зручно, оскільки до призначення керівника САП інституцією фактично керує політично призначена Генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Другий — Викривлення результатів конкурсу, коли влада скористається незаконним рішенням суду для фальсифікації його результатів. Тоді комісія замість переможця конкурсу призначить на посаду кандидата, який набрав менше балів, але натомість буде готовим працювати за вказівками зверху, а не керуючись законом.

При цьому керівник ЦПК висловив сподівання, що особисто президент не погодить такий план його соратників, який може коштувати Україні, в тому числі, статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, однак нагадав, що в Офісі президента навпаки почав готувати медіа-поле під зрив вимоги ЄС щодо конкурсу САП.

«Призначення розгляду справи в липні та ручний склад суду може свідчити про те, що незаконне рішення суду першої інстанції, замість скасування, буде засилене. І таким чином конкурс буде зірвано», - зазначив Шабунін.


Ірина Знась, ZN.ua





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