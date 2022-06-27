Лисичанськ атакують із Попаснянського напрямку

У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти. Як повідомив у понеділок вранці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Лисичанськ атакують із боку Попасної, в місті багато пошкодженого житла та інфраструктури.

«Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає. Штурмова авіація окупанта 26 червня нанесла авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти – не всі з них це змогли зробити самостійно», - написав керівник області 27 червня вранці.

Він повідомив, що у Лисичанську дуже багато пошкоджень. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.

Також окупанти обстріляли територію автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одну із адмінбудівель.

«Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їх артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська», - додав Гайдай.