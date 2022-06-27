Лисичанськ атакують із Попаснянського напрямку
Артилерійські залпи в місті не стихають.
У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти. Як
«Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає. Штурмова авіація окупанта 26 червня нанесла авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти – не всі з них це змогли зробити самостійно», - написав керівник області 27 червня вранці.
Він повідомив, що у Лисичанську дуже багато пошкоджень. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.
Також окупанти обстріляли територію автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одну із адмінбудівель.
«Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їх артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська», - додав Гайдай.