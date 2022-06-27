Від голоду маріупольці полюють на голубів

Гуманітарна катастрофа в тимчасово окупованому Маріуполі посилюється щодня. Людям буквально нема чого їсти і вони вже полюють на голубів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Денис Казанський.

“Ловля голубів у Маріуполі. Продуктів вистачає не всім, тому багато городян, не отримавши гуманітарну допомогу від російських окупантів, ловлять і їдять голубів. Для птахів встановлюють спеціальні пастки із ящиків”, – написав Денис Казанський, опублікувавши фото пасток.

На фото видно, як люди на узбіччі дороги встановили на ціпки перевернуті верхом дном пластикові ящики, а під ними насипали зерно. За задумом, птахи прилітатимуть клювати зерно, випадково зачеплять ціпок і виявляться затисненими під ящиком.