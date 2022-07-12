Маріупольців закликають евакуюватися в Запоріжжя, "другої нагоди може не бути"

Жителів поки що окупованого Маріуполя закликають скористатися відкритим загарбниками евакуаційним коридором у Запоріжжя. За словами радника мера Петра Андрющенка, іншої нагоди вже може не бути. Про ситуацію в місті він написав в своєму телеграмі.

«Другий тиждень окупанти відкрили канал евакуації в Запоріжжя. Так, вони прикривають власні військові маневри - ви самі бачите колони техніки, що рухається через місто. Але поки є шлях - користуйтесь. Другої нагоди може не бути», – наголосив Андрющенко.

Чиновник констатував, що на півдні йде контрнаступ, наданими Україні партнерами зброя дістає вже глибоко в тил ворога.

«Ви бачите, як окупанти розміщують склади, бази та казарми серед ваших будівель. Все це - мішень. А ви - поруч, тому що ви - живий щит для росіян. В разі влучання в склад БК страждають квартали поруч від детонації снарядів. Не наражайте себе на небезпеку».