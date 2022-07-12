Російські окупанти стали частіше тікати: українські партизани на них вдало "полюють"

Росіяни підрозділами відмовляються воювати та вимагають повернути їх додому.

Війська росії, що вторглися в Україну, стикаються з почастішанням дезертирства і непокорою серед особового складу. Крім того, партизани створюють їм проблем у тимчасово захоплених містах, влаштувавши "полювання" на окупантів та колаборантів.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики посилаються на проросійський Telegram-канал "Москва кличе", який раніше опублікував зображення рекламного щита із зазначенням 300 військовослужбовців 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії рф. Наголошувалося, що вони відмовилися брати участь у бойових діях.

"Рекламний щит підтверджує звіт українського Генштабу про те, що у російських військах почастішали випадки непокори та дезертирства", - зазначають у ISW.

Тим часом, зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями росіянам заважає рух опору. Українські партизани вдало "полюють" на колаборантів та окупантів.

Так, 10 та 11 липня український центр опору та російські Telegram-канали підтвердили, що невідомі вбили призначеного росією "голову" Великого Бурлука (північний схід Харківської області) Євгена Юнакова, заклавши вибуховий пристрій у його авто.