Російські окупанти стали частіше тікати: українські партизани на них вдало "полюють"

окупанти, російські солдати, російські війська

Росіяни підрозділами відмовляються воювати та вимагають повернути їх додому.

Війська росії, що вторглися в Україну, стикаються з почастішанням дезертирства і непокорою серед особового складу. Крім того, партизани створюють їм проблем у тимчасово захоплених містах, влаштувавши "полювання" на окупантів та колаборантів.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики посилаються на проросійський Telegram-канал "Москва кличе", який раніше опублікував зображення рекламного щита із зазначенням 300 військовослужбовців 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії рф. Наголошувалося, що вони відмовилися брати участь у бойових діях.

"Рекламний щит підтверджує звіт українського Генштабу про те, що у російських військах почастішали випадки непокори та дезертирства", - зазначають у ISW.

удар по оккупантам

Тим часом, зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями росіянам заважає рух опору. Українські партизани вдало "полюють" на колаборантів та окупантів.

Так, 10 та 11 липня український центр опору та російські Telegram-канали підтвердили, що невідомі вбили призначеного росією "голову" Великого Бурлука (північний схід Харківської області) Євгена Юнакова, заклавши вибуховий пристрій у його авто.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти під Харковом ниють і заздрять ЗСУ: "Дивляться дронами і починають..."Окупанти під Харковом ниють і заздрять ЗСУ: "Дивляться дронами і починають..."
Українські бійці з HIMARS завдали 14 ударів по окупантам: карта попадань та супутникові фото Нової КаховкиУкраїнські бійці з HIMARS завдали 14 ударів по окупантам: карта попадань та супутникові фото Нової Каховки
"Втекли, покинувши техніку": які трофеї дісталися ЗСУ від окупантів на Херсонщині"Втекли, покинувши техніку": які трофеї дісталися ЗСУ від окупантів на Херсонщині
Окупанти не розпочинатимуть опалювальний сезон в Маріуполі: жителі лишились сам на сам з проблемамиОкупанти не розпочинатимуть опалювальний сезон в Маріуполі: жителі лишились сам на сам з проблемами
75% чехов поддерживают прием украинских беженцев, но лишь 10% согласны, чтобы они остались на ПМЖ75% чехов поддерживают прием украинских беженцев, но лишь 10% согласны, чтобы они остались на ПМЖ
Андрій Сидельніков розповів, що російські пропагандисти та чиновники не приховують своєї гнилої сутіАндрій Сидельніков розповів, що російські пропагандисти та чиновники не приховують своєї гнилої суті
Немає ані душі: у мережі показали, на що окупанти перетворили пляжі БердянськаНемає ані душі: у мережі показали, на що окупанти перетворили пляжі Бердянська
Окупанти перефарбували стелу на в’їзді в Сєвєродонецьк в російський триколорОкупанти перефарбували стелу на в’їзді в Сєвєродонецьк в російський триколор
Окупанти хочуть навчати дітей у Мелітополі «брататися» із росіянами – омбудсменОкупанти хочуть навчати дітей у Мелітополі «брататися» із росіянами – омбудсмен
Окупанти знищили на Донеччині меморіал Василю СліпакуОкупанти знищили на Донеччині меморіал Василю Сліпаку
Последние новости
Подгружаем последние новости