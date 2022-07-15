Росіяни полюють на херсонців з проукраїнською позицією: "виховна робота" складається з трьох етапів

Патріотів "перевиховують", катуючи голодом і позбавленням волі, і не тільки.

Херсонщину окупували 24 лютого. Армія росії наступала з анексованого Криму, поступово захоплюючи область, а 1 березня російські війська увійшли до Херсона. Там росіяни полюють на людей з проукраїнською позицією, їх "перевиховують", катуючи.

Подробиці повідомили "24 Канал" з посиланням на джерела в українській розвідці.

Окупанти поділяють так звану "виховну роботу" на 3 етапи. Спочатку активістів та патріотів садять на 3 дні у підвал. Своїх бранців вони змушують обов'язково переглядати російське телебачення, слухати російські пісні та вивчати "совкові" вірші. У цьому годують викрадених лише щодня.

На 4-й день викраденого українця відпускають додому. При цьому за ним кілька днів стежать, щоб переконатися, що він змінив свої погляди. Якщо цього не сталося, патріота знову викрадають, але цього разу тримають у підвалі довше. Крім того, росіяни підключають тортури, а замість їжі вручають склянку із цукром.

Якщо людей з найбільшою силою волі і патріотизмом не вдається зламати, тоді військові росії звуть на допомогу фсб. Вони застосовують до українців те, що вміють найкраще – найжорстокіші тортури (від побиття до того, що людям не дають навіть спати).

Поки патріота катують, його рідні навіть не знають, що з ним та де він перебуває.