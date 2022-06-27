Що робити, якщо близький потрапив у полон – з'явилась покрокова інструкція
Якщо близька людина, яка перебуває в зоні бойових дій, не виходить на зв’язок тривалий час (три і більше дні), передусім варто зв’язатися з військовою частиною, інформує
Йдеться про те, щоб звернутися на гарячу лінію, до безпосереднього командира військовослужбовця чи командира його військової частини. Дуже важливо знати не лише телефон зниклого, але й будь-який інший, передусім той, з якого він востаннє вам телефонував. Про це та інші кроки з першочергового алгоритму дій на випадок зникнення йдеться в
Якщо від згаданих вище джерел є усна інформація про зникнення близького безвісти, то варто одразу дізнатися деталі щодо його останнього місця перебування, обставини ситуації, після чого пропав зв’язок. Варто якомога точніше з’ясувати координати, де людина останній раз була на зв'язку, куди зниклого направляли для виконання завдання.
Також в розробленій Дорожній карті, яка, зазначимо, є вже не першою спробою українських волонтерів допомогти родичам з’ясувати місцезнаходження зниклого військового, радять:
- Налагодити контакт з територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат), з якого мобілізували людину та перевірити наявність/відсутність даних від частини про підтвердження статусу Зниклого безвісти
- У мережі є низка українських ресурсів, де самостійно можна зробити запит з проханням знайти зниклого. Посилання на ресурси нижче (клікайте та переходьте).
Телеграм канали з пошуку людей під час війни
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4. Офіційний
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Українські сервіси з пошуку зниклих або загиблих
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Більш конкретизовані кроки щодо пошуку наведено