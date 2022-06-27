Що робити, якщо близький потрапив у полон – з'явилась покрокова інструкція

Йдеться про те, щоб звернутися на гарячу лінію, до безпосереднього командира військовослужбовця чи командира його військової частини. Дуже важливо знати не лише телефон зниклого, але й будь-який інший, передусім той, з якого він востаннє вам телефонував. Про це та інші кроки з першочергового алгоритму дій на випадок зникнення йдеться в спеціально розробленій інструкції, таку, зокрема, поширила на своєму телеграм-каналі нещодавно звільнена з полону волонтерка та парамедик Юлія Паєвська з позивним Тайра.

Якщо від згаданих вище джерел є усна інформація про зникнення близького безвісти, то варто одразу дізнатися деталі щодо його останнього місця перебування, обставини ситуації, після чого пропав зв’язок. Варто якомога точніше з’ясувати координати, де людина останній раз була на зв'язку, куди зниклого направляли для виконання завдання.

Також в розробленій Дорожній карті, яка, зазначимо, є вже не першою спробою українських волонтерів допомогти родичам з’ясувати місцезнаходження зниклого військового, радять:

Налагодити контакт з територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат), з якого мобілізували людину та перевірити наявність/відсутність даних від частини про підтвердження статусу Зниклого безвісти

У мережі є низка українських ресурсів, де самостійно можна зробити запит з проханням знайти зниклого. Посилання на ресурси нижче (клікайте та переходьте).

Телеграм канали з пошуку людей під час війни

1. В сеукраїнський ч ат з пошуку зниклих

2. Всеукраїнський чат з пошуку зниклих

3. Цей бот допоможе вам скласти заявку на пошук членів сім'ї та знайомих, з якими ви втратили зв'язок через бойові дії

4. Офіційний Розшук по даних Національного інформаційного бюро

5. Допомога у пошуку людей у Харкові

6. Цей бот допоможе вам скласти заявку на пошук членів сім'ї та знайомих,з якими ви втратили зв'язок через бойові дії

7. Чат з пошуку рідних в Гостомелі

8. Маріупольський чат , списки хто вижив (знаходяться в бомбосховищах) та евакуйовані

9. Цей бот створено Ювенальною поліцією України, для пошуку зниклих дітей

Українські сервіси з пошуку зниклих або загиблих

1. https://www.facebook.com/groups/501372487206777/about - Фейсбук група з пошуку людей під час війни

2. https://missing.com.ua/ - Український сайт з пошуку зниклих або загиблих

3. https://drive.google.com/drive/folders/1S7DkM5WyssYGHuDkeU_Xf3o30HgH4P55 - Українська база даних евакуйованих та які вижили (Оновлюється постійно)

4. https://sarva.org.ua/%d0%bf%d0%be%d1%88%d1%83%d0%ba-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/ - Українська пошуково-рятувальна волонтерська асоціація