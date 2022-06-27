"Як мінімум...": Резніков запропонував деміталізувати росію і звернувся до Заходу з планом

Європа повинна відповісти на виклик, який кидає їй росія.

Про це в новому пості на своїй сторінці в Фейсбук заявив Міністр оборони України Олексій Резніков. Він відреагував на нові удари російських окупантів по мирних українських містах. За словами глави Міноборони, особлива підлість полягала в тому, що вони наносилися з території Білорусі або акваторій Каспійського і Чорного морів.

"Це стратегічний виклик безпеці всієї Європи. Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин", - заявив Резніков.

На його думку, перша частина повинна припускати посилення антиросійських санкцій.

"Щоб Росія не могла виробляти і підтримувати в робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що поставляються компаніями з країн НАТО", - пояснив Резніков.

Друга частина передбачає якнайшвидше розгортання в Україні ефективної системи ППО / ПРО. За словами міністра, це дасть додаткові 500-1000 км безпеки всім європейським містам.

Крім того, Міністр оборони України запропонував «демілітаризувати» саму росію, щоб усунути цю загрозу для багатьох країн у довгостроковій перспективі.

"Довгострокова відповідь також очевидна-умовою діалогу про відновлення відносин цивілізованого світу з Росією повинна стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина і параметри демілітаризації повинні бути визначені фахівцями", - підкреслив Резніков.