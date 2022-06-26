Ракетний удар по Києву має спонукати країни G7 запровадити нові санкції проти РФ – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ракетний удар по Києву у неділю, 26 червня, має спонукати учасників саміту G7 запровадити нові санкції проти РФ .

"Їй 7 років. Українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під бомбардуваннями. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України. Треба перемогти хворий імперіалізм Росії", -зазначив Кулеба у Twitter.