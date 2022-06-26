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2022-06-26
Ракетний удар по Києву має спонукати країни G7 запровадити нові санкції проти РФ – Кулеба
Глава МЗС заявив, що треба перемогти хворий імперіалізм Росії, інформує
© Офіс президента
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ракетний удар по Києву у неділю, 26 червня, має спонукати учасників саміту G7 запровадити нові санкції проти РФ.
"Їй 7 років. Українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під бомбардуваннями. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України. Треба перемогти хворий імперіалізм Росії", -зазначив Кулеба у
Анна Конюченко, ZN.ua