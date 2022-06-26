З'явилися кадри та подробиці ракетного удару по Києву, є постраждалі: "В результаті ворожого обстрілу..."

З'явилися кадри та подробиці ракетного удару по Києву, є постраждалі: "В результаті ворожого обстрілу..."

Російські окупанти обстріляли українську столицю та Київську область ракетами.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив перші подробиці НП.

"Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців", - написав мер та додав, що під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Подробиці ракетної атаки також розкрили в ДСНС України: внаслідок обстрілу пожежа охопила багатоповерховий житловий будинок.

Так, повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці надійшло до ДСНС 26 червня о 06:29. На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

"По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів", — сказано в повідомленні.

Загальна площа загоряння склала 300 кв.м.

Також відомо, що в Київській області спрацювала ППО — збито одну ракету. Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що її залишки впали на околицях одного з сіл. Руйнувань та постраждалих немає.


Тарас Галушко, politeka.net





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