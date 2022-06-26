Не варто сподіватися, що наступальний потенціал Москви скоро вичерпається - Буданов

Україна може здобути перемогу над Росією лише за допомогою військової сили, вважає начальник ГУР, інформує ZN.ua.

Не варто сподіватися, що наступальний потенціал Москви скоро вичерпається - Буданов
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Не варто сподіватися, що наступальний потенціал Москви скоро вичерпається, заявив у суботу, відповідаючи на запитання кореспондента «Рейтер», голова військової розвідки України Кирило Буданов, повідомляє “Голос Америки”.

На думку Буданова, Україна може здобути перемогу над Росією лише за допомогою військової сили. Росія проводить таємну мобілізацію резервістів для поповнення своєї армії для захоплення сходу України.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що, на його думку, Україна може здобути перемогу над Росією лише за допомогою військової сили.

“Стратегія дуже проста: стабілізувати ситуацію, отримати необхідну кількість техніки та підготувати необхідну кількість сил та засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію”, – сказав він.

“Ми не повинні чекати на диво, що вони (росіяни) втомляться і перестануть хотіти воювати і так далі. Ми відвоюємо свою територію внаслідок нашого контрнаступу”, – наголосив Буданов.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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