Окупований рашистами Сєвєродонецьк зруйновано на 90% - Гайдай

Окупований російською армією Сєвєродонецьк зруйновано на 90%, повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

«Виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть», - каже він.

За його словами, виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.

«Рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили “коменданта”, знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів “Азоту”», - розповідає Гайдай.

Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському.