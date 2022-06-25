Новостей.COM ⇒
2022-06-25
Окупований рашистами Сєвєродонецьк зруйновано на 90% - Гайдай
Виживати у місті під рашистською окупацією буде вкрай важко, наголосив голова ОДА
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Окупований російською армією Сєвєродонецьк зруйновано на 90%,
«Виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть», - каже він.
За його словами, виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.
«Рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили “коменданта”, знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів “Азоту”», - розповідає Гайдай.
Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському.
Анастасія Дейна, ZN.ua