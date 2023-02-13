Стрюк: наразі без комунікацій близько 80% окупованого Сєвєродонецька

«Продовольство і ліки у місті є, але за вищими, ніж на вільній території, цінами», інформує ZN.ua.

Стрюк: наразі без комунікацій близько 80% окупованого Сєвєродонецька
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Голова Сєвєродонецької міської адміністрації Олександр Стрюк, що в окупованому місті, яке знаходиться під контролем російських окупантів з літа минулого року, приблизно 60-80% території знаходиться без комунальних комунікацій. Про це він повідомив в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії.

«Будинки, які більш-менш вціліли, намагаються облаштувати для проживання військових. Частини кварталів – заживили електрикою. Завозять модульні котельні, які намагаються кустарно приєднати до обірваних мереж. Але 60-80% міста перебуває без комунікацій, тому це острівці життя, які роблять суто під своїх», – зазначив голова адміністрації.

Стрюк повідомив, що продовольство і ліки у місті є, але за вищими, ніж на вільній території, цінами, зокрема, медикаменти завозять із Росії, проте їх бракує.

«У місцевій лікарні є мінімальна кількість медичного персоналу – із Сєвєродонецька, а також з окупованого Луганська, у місті висока смертність», –додав Стрюк.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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