На саміті в Мадриді Польща попросить розмістити бригадну групу НАТО на своїй території

На саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді 29-30 червня, Польща проситиме розмістити на своїй території бригадну бойову групу Альянсу. Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив в інтерв’ю Polska Times .

За його словами, кожен саміт НАТО визначає пріоритети та напрямки розвитку потенціалу Альянсу на найближчі роки. Зустріч цього року матиме виняткове значення, бо російська агресія проти України назавжди змінила глобальну безпекову систему.

«Подібно до того, як на варшавському саміті було прийнято рішення про створення батальйонних бойових груп за участю союзних військ у Польщі та регіоні, ми будемо вимагати, щоб у Мадриді були прийняті рішення щодо подальшого підвищення їхнього потенціалу як елемента посилення стримування та оборони східного флангу НАТО. Ми шукаємо більше військ та хочемо підвищити готовність союзних сил у разі загрози. Підтверджую, що ми намагаємось розмістити у Польщі бригадну групу в межах структур НАТО», - заявив Блащак.

Крім того, міністр оборони Польщі додав, що саміт НАТО у Мадриді зміцнить подальшу глобальну координацію допомоги Україні.

«Я маю на увазі не лише постачання необхідного для оборони озброєння та техніки, а й допомогу у навчанні українських солдатів та гуманітарну допомогу населенню цієї країни. Альянс також має визначити свою роль у процесі відновлення України», - зазначив Блащак.

За його словами, неспровоковане вторгнення Росії в Україну — це проблема всього вільного світу і НАТО вже підтримує своїх партнерів із країн, що є найбільш вразливими до нападу з боку РФ , таких як Грузія та Молдова.

«Безпека нашого регіону, у тому числі східного флангу Альянсу, а значить і всього НАТО, зараз є пріоритетним питанням, але не єдиним», - додав він.

Блащак також заявив, що мадридський саміт має стати одним із кроків у зміцненні здатності Альянсу гарантувати безпеку східного флангу.

«Безпека нашого регіону, на мою думку, давно потребує особливої ??уваги. Незаконна анексія Криму, гібридні дії на польсько-білоруському кордоні та, нарешті, російська агресія проти України лише підтвердили необхідність посилення стримування та оборони на східному фланзі Альянсу. Мадридський саміт стане кульмінацією багатьох попередніх зустрічей - як у форматі міністрів оборони, так і у ширшому, ніж НАТО, форматі. До нього слід ставитися як до наступного, важливого етапу процесу адаптації до нової ситуації та викликів для міжнародного середовища», - додав міністр.