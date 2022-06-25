Війська РФ обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі та травмовані

Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів.

Війська РФ обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі та травмовані
© Нацполіція

Окупаційні війська РФ у п'ятницю, 24 червня, обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області. В результаті обстрілів є загиблі та травмовані, інформує Національна поліція.

Під обстрілами перебували такі міста: Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Українськ, Торецьк, смт Гродівка та Нью-Йорк, села Карлівка, Богданівка, Первомайське, Південне, Хромове.

Окупанти обстрілювали мирне населення з реактивних систем залпового вогня "Град", "Ураган", артилерії, танків

"Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, залізнична підстанція, виробничий цех і автомобіль", - наголосили правоохоронці.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни вчетверте обстріляли ядерну установку в ХарковіРосіяни вчетверте обстріляли ядерну установку в Харкові
Українські війська відійшли на більш укріплені позиції від СєвєродонецькаУкраїнські війська відійшли на більш укріплені позиції від Сєвєродонецька
Війська РФ намагаються евакуюватися з Херсонської області пораненимиВійська РФ намагаються евакуюватися з Херсонської області пораненими
Війська РФ не змогли оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку – СтрюкВійська РФ не змогли оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку – Стрюк
Війська РФ обстріляли Сумську область некерованими ракетамиВійська РФ обстріляли Сумську область некерованими ракетами
Окупанти обстріляли Миколаївську область: сім людей отримали пораненняОкупанти обстріляли Миколаївську область: сім людей отримали поранення
Чому Україну обстріляли з території Білорусі: розвідка вказала на важливу детальЧому Україну обстріляли з території Білорусі: розвідка вказала на важливу деталь
Все пішло не за планом? Росія усунула ключових генералів від командування військами в УкраїніВсе пішло не за планом? Росія усунула ключових генералів від командування військами в Україні
Під удари артилерії потрапили дві громади в Дніпропетровській області, постраждала жінка — голова ОВАПід удари артилерії потрапили дві громади в Дніпропетровській області, постраждала жінка — голова ОВА
ЗСУ звільнили одразу 5 населених пунктів на Донбасі: картаЗСУ звільнили одразу 5 населених пунктів на Донбасі: карта
Последние новости
Подгружаем последние новости