Війська РФ обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі та травмовані

Окупаційні війська РФ у п'ятницю, 24 червня, обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області. В результаті обстрілів є загиблі та травмовані, інформує Національна поліція.

Під обстрілами перебували такі міста: Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Українськ, Торецьк, смт Гродівка та Нью-Йорк, села Карлівка, Богданівка, Первомайське, Південне, Хромове.

Окупанти обстрілювали мирне населення з реактивних систем залпового вогня "Град", "Ураган", артилерії, танків

"Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, залізнична підстанція, виробничий цех і автомобіль", - наголосили правоохоронці.