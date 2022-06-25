Лукашенко "пропетляє": в Офісі президента знову заговорили про наступ Білорусі на Україну, яка зараз ситуація

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко буде до останнього ухилятися від війни проти України.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" на 121 день повномасштабної війни.

За словами експерта, Якщо Білорусь вступить у війну, відбудеться серйозна ескалація конфлікту і розширення його географії, так що Литва та Польща не зможуть залишитися осторонь.

"Доля Білорусі як держави повисає на волосині в цьому випадку з однієї простої причини: вони вступають у війну на боці заздалегідь переможеного противника. Старезного, здохлого, такого, що стерся об Попасну і Сєвєродонецьк", – заявив Арестович.

Представник ОП вважає, що навіть якщо володимир путін поставить Лукашенку ультиматум – або вступ Білорусі у війну, або його фізичне знищення, то білоруського диктатора буде досить складно прибрати, оскільки йому нібито дуже вірні його спецслужби.

"Його ліквідація послабить Білорусь, там почнеться все, що завгодно, але тільки не зростання боєздатності. Лукашенко це знає і тому має запас для петляння. Я думаю, що він пропетляє і не підуть", – додав Арестович, але уточнив, що не виключає варіанту вступу Білорусі у війну, хоч і вважає його дуже малоймовірним.