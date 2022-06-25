Лукашенко "пропетляє": в Офісі президента знову заговорили про наступ Білорусі на Україну, яка зараз ситуація

Александр Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко буде до останнього ухилятися від війни проти України.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" на 121 день повномасштабної війни.

За словами експерта, Якщо Білорусь вступить у війну, відбудеться серйозна ескалація конфлікту і розширення його географії, так що Литва та Польща не зможуть залишитися осторонь.

"Доля Білорусі як держави повисає на волосині в цьому випадку з однієї простої причини: вони вступають у війну на боці заздалегідь переможеного противника. Старезного, здохлого, такого, що стерся об Попасну і Сєвєродонецьк", – заявив Арестович.

Александр Лукашенко

Представник ОП вважає, що навіть якщо володимир путін поставить Лукашенку ультиматум – або вступ Білорусі у війну, або його фізичне знищення, то білоруського диктатора буде досить складно прибрати, оскільки йому нібито дуже вірні його спецслужби.

"Його ліквідація послабить Білорусь, там почнеться все, що завгодно, але тільки не зростання боєздатності. Лукашенко це знає і тому має запас для петляння. Я думаю, що він пропетляє і не підуть", – додав Арестович, але уточнив, що не виключає варіанту вступу Білорусі у війну, хоч і вважає його дуже малоймовірним.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Блок рекламы


Похожие новости
Олексій Резніков оптимістично налаштований щодо постачання сучасних танків та літаків в УкраїнуОлексій Резніков оптимістично налаштований щодо постачання сучасних танків та літаків в Україну
WP: Хід війни скоро може знову змінитися на користь УкраїниWP: Хід війни скоро може знову змінитися на користь України
Про що домовилися Путін та Лукашенко під час переговорівПро що домовилися Путін та Лукашенко під час переговорів
Фактично оголошення війни: збожеволілий лукашенко зробив заяву про Литву і попросив путіна про "допомогу"Фактично оголошення війни: збожеволілий лукашенко зробив заяву про Литву і попросив путіна про "допомогу"
"Газові вишки – це тільки початок": в окупованому Криму поширюють постери з об'єктом, який буде одним з наступних"Газові вишки – це тільки початок": в окупованому Криму поширюють постери з об'єктом, який буде одним з наступних
Під ударом Миколаїв і Одеса: розкрито дві головні умови контрнаступу ЗСУ на півдніПід ударом Миколаїв і Одеса: розкрито дві головні умови контрнаступу ЗСУ на півдні
Чому Україну обстріляли з території Білорусі: розвідка вказала на важливу детальЧому Україну обстріляли з території Білорусі: розвідка вказала на важливу деталь
ГУР: Ракетні удари з території Білорусі — масштабна провокація РФ, щоб втягнути Мінськ у війнуГУР: Ракетні удари з території Білорусі — масштабна провокація РФ, щоб втягнути Мінськ у війну
Україна домоглася виключення РФ та Білорусі з Енергетичної ХартіїУкраїна домоглася виключення РФ та Білорусі з Енергетичної Хартії
"Там вони дійсно прорвалися": в ОП попередили про новий район потужного наступу окупантів"Там вони дійсно прорвалися": в ОП попередили про новий район потужного наступу окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости