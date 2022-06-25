Загальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордон

Правила виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану хочуть посилити. Загальна мобілізація, яка передбачає призов чоловіків працездатного віку під час воєнного стану, буде підкріплена ще одним законом. Заборону на виїзд чоловіків за кордон хочуть узаконити. Досі ця заборона була регламентована лише президентським указом.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує зміни до закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзд до України громадян України". Таким чином депутати мають намір заборонити чоловікам на законодавчому рівні залишати межі країни. Якщо цей закон буде ухвалено, то виїзд чоловіків із країни буде більш жорстко регламентований.

Винятки у законопроекті передбачені для тих самих категорій сильної статі, що й в указі президента.

Виїзд із країни у воєнний час буде дозволено таким категоріям чоловічого населення:

багатодітним батькам;

батькам-одинакам;

чоловікам, які визнані інвалідами;

студентам, аспірантам та докторантам;

чоловікам, молодшим за 18 років і старшим за 60.

Нагадаємо, нещодавно в Україні набув чинності закон, який звільняє від мобілізації ще одну велику частину чоловічого населення. Мобілізації не підлягатимуть учні та викладачі закладів профтехосвіти.

При цьому право на відстрочку буде надано лише тим учням, які здобувають освіту на денній формі. А для викладачів, які претендують на відстрочку, викладання у ПТУ має бути основним місцем роботи.