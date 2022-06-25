"Там вони дійсно прорвалися": в ОП попередили про новий район потужного наступу окупантів

окупанти, російські солдати, російські війська

Успіх російських окупантів в Луганській області може перерости з тактичного в оперативний.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live"на 121 день повномасштабної війни.

Представник ОП повідомив, що українське командування встигло вивести всіх солдатів з оточення, що намітилося, в Гірському і Золотому (південніше Лисичанська) до того, як кільце там замкнулося.

Також Арестович зазначив, що окупанти активно просуваються до траси "Бахмут - Лисичанськ", намагаючись взяти сили ЗСУ в котел в Луганській області. При цьому про виведення українських військ з Сєвєродонецька політик говорити не став.

Експерт уточнив, що найнебезпечніша ділянка зараз — від Білої Гори (на південний схід від Лисичанська) до Бахмутського напрямку.

"Там вони дійсно прорвалися і на широкому фронті йдуть вперед", - заявив радник глави ОП.

При цьому Арестович вважає, що в окупантів немає сил для взяття Донецької області.

"Луганська - це я ще розумію, але щоб взяти Донецьку область, потрібно взяти чотири таких міста як Лисичанськ і Сєвєродонецьк", - пояснив експерт.

українські військові, бійці ЗСУ


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Блок рекламы


Похожие новости
Під ударом Миколаїв і Одеса: розкрито дві головні умови контрнаступу ЗСУ на півдніПід ударом Миколаїв і Одеса: розкрито дві головні умови контрнаступу ЗСУ на півдні
"Бі-бі-сі" встановила імена чотирьох тисяч загиблих російських окупантів"Бі-бі-сі" встановила імена чотирьох тисяч загиблих російських окупантів
У Маріуполі окупанти будують фортифікаційні споруди, готуються до контрнаступу ЗСУ — мерУ Маріуполі окупанти будують фортифікаційні споруди, готуються до контрнаступу ЗСУ — мер
Українська авіація завдала потужного удару по центрах логістики окупантів
В окупантів вогнева перевага, ЗСУ веде маневрену оборону – головнокомандувачВ окупантів вогнева перевага, ЗСУ веде маневрену оборону – головнокомандувач
Українські захисники знищили ротно-тактичну групу та укріпрайон окупантів на ДонбасіУкраїнські захисники знищили ротно-тактичну групу та укріпрайон окупантів на Донбасі
Війська РФ шість разів ударили по Криворізькому району, поранено двоє людей — голова Дніпропетровської ОВАВійська РФ шість разів ударили по Криворізькому району, поранено двоє людей — голова Дніпропетровської ОВА
Почався "кастинг" на місце путіна, Піонтковський вказав на нові сигнали з рф: "Вони там заворушилися..."Почався "кастинг" на місце путіна, Піонтковський вказав на нові сигнали з рф: "Вони там заворушилися..."
Мисливці за вентиляторами: на Донбасі взяли в полон двох мародерів-окупантів зі здобиччю, фотоМисливці за вентиляторами: на Донбасі взяли в полон двох мародерів-окупантів зі здобиччю, фото
Україна працює над поверненням захисників Маріуполя: стало відомо, де і в яких умовах вони перебуваютьУкраїна працює над поверненням захисників Маріуполя: стало відомо, де і в яких умовах вони перебувають
Последние новости
Подгружаем последние новости