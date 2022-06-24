У Сєвєродонецькій РДА оцінили можливість відходу ЗСУ з Лисичанська

Росіяни продовжують обстрілювати "дорогу життя".

У Сєвєродонецькій РДА оцінили можливість відходу ЗСУ з Лисичанська
© Getty Images

Українські захисники не збираються полишати свої позиції в Лисичанську, заявив голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко, інформує ZN.ua.

"Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське, - розповів він виданню "Радіо Свобода". - Скрізь обстріли, бойові дії. Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться".

При цьому він зазначив, що наші захисники все ще перебувають у Сєвєродонецьку.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська — голова ОВАВійська РФ нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська — голова ОВА
Втрата Сєверодонецька та Лисичанська не стане серйозним переломним моментом – ISWВтрата Сєверодонецька та Лисичанська не стане серйозним переломним моментом – ISW
Із Лисичанська змогли евакуювати 34 людиниІз Лисичанська змогли евакуювати 34 людини
Сили оборони змогли уникнути оточення на підступах до Лисичанська - британська розвідкаСили оборони змогли уникнути оточення на підступах до Лисичанська - британська розвідка
Окупанти наближаються до Лисичанська, закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині: як минула доба на ЛуганщиніОкупанти наближаються до Лисичанська, закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині: як минула доба на Луганщині
У ЗСУ з'явилася можливість деокупувати Мелітополь та Херсон: ексглава СЗР розповів, як це краще зробитиУ ЗСУ з'явилася можливість деокупувати Мелітополь та Херсон: ексглава СЗР розповів, як це краще зробити
Росіяни просуваються до Лисичанська без форсування Сіверського Донця – ISWРосіяни просуваються до Лисичанська без форсування Сіверського Донця – ISW
Лукашенко активно вербує в армію: в Міноборони оцінили можливість атаки з БілорусіЛукашенко активно вербує в армію: в Міноборони оцінили можливість атаки з Білорусі
З Лисичанська вдалося евакуювати ще 32 людини – голова ОВАЗ Лисичанська вдалося евакуювати ще 32 людини – голова ОВА
Філатов оцінив можливість походу росіян на Дніпро: "Для цього їм потрібно..."Філатов оцінив можливість походу росіян на Дніпро: "Для цього їм потрібно..."
Последние новости
Подгружаем последние новости