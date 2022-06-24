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2022-06-24
У Сєвєродонецькій РДА оцінили можливість відходу ЗСУ з Лисичанська
Росіяни продовжують обстрілювати "дорогу життя".
© Getty Images
Українські захисники не збираються полишати свої позиції в Лисичанську, заявив голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко, інформує
"Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське, - розповів він виданню
При цьому він зазначив, що наші захисники все ще перебувають у Сєвєродонецьку.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua