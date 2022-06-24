У Сєвєродонецькій РДА оцінили можливість відходу ЗСУ з Лисичанська

Українські захисники не збираються полишати свої позиції в Лисичанську, заявив голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко, інформує ZN.ua .

"Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське, - розповів він виданню "Радіо Свобода" . - Скрізь обстріли, бойові дії. Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться".

При цьому він зазначив, що наші захисники все ще перебувають у Сєвєродонецьку.