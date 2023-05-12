Зеленський не просив про можливість виступити на «Євробаченні» – Никифоров
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що президенту України відмовили у проханні про виступ на конкурсі.
Офіс президента не звертався до організаторів конкурсу «Євробачення» із пропозицією виступити з промовою. Про це написав речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров на Facebook, інформує
За словами Никифорова, інформація, поширена газетою The Times, не відповідає дійсності.
«Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення» з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу», - написав він.
Інформацію про те, що Європейська мовна спілка відхилила прохання Зеленського виступити під час фіналу «Євробачення» розповсюдило видання The Times. Згідно з повідомленням, організатори конкурсу вважають, що звернення виглядатиме «надто політичним».
Джерела видання зазначили, що «складні та делікатні» переговори все ще продовжуються, оскільки організатори побоюються, що це створить прецедент у майбутньому. Але на 11 травня можливість звернення Володимира Зеленського була названа «неприйнятною».