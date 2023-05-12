Зеленський не просив про можливість виступити на «Євробаченні» – Никифоров

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що президенту України відмовили у проханні про виступ на конкурсі.

Офіс президента не звертався до організаторів конкурсу «Євробачення» із пропозицією виступити з промовою. Про це написав речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров на Facebook, інформує ZN.ua .

Зеленський не звертався з пропозицією виступити на "Євробаченні" © Eurovision.tv

За словами Никифорова, інформація, поширена газетою The Times, не відповідає дійсності.

«Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення» з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу», - написав він.

Інформацію про те, що Європейська мовна спілка відхилила прохання Зеленського виступити під час фіналу «Євробачення» розповсюдило видання The Times. Згідно з повідомленням, організатори конкурсу вважають, що звернення виглядатиме «надто політичним».

Джерела видання зазначили, що «складні та делікатні» переговори все ще продовжуються, оскільки організатори побоюються, що це створить прецедент у майбутньому. Але на 11 травня можливість звернення Володимира Зеленського була названа «неприйнятною».