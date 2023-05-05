Орбан про український контрнаступ: "я думаю, що це остання велика можливість для українців досягти якогось успіху"

Очільник угорського уряду наголосив, що "у російсько-українській війні будуть лише переможені".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своїми антиукраїнськими висловами, заявив, що контрнаступ нашої держави – остання велика можливість досягти успіху. Про це повідомляє Telex, інформує ZN.ua.

Орбан про український контрнаступ:
© Getty Images

Глава угорського уряду нагадав, що у російсько-українській війні будуть лише переможені, а не переможці.

"Росія не буде сидіти склавши руки і спостерігати за тим, як вона зазнає поразки" – додав він.

Коментуючи контрнаступ українських Збройних сил, він зазначив, що "попереду нас чекають важкі тижні".

"Я думаю, що це остання велика можливість для українців досягти якогось військового успіху. Якщо ця куля буде випущена, якщо це станеться, тоді ми побачимо, який реальний баланс сил між протиборчими силами, і в такій більш чіткій, ясній ситуації буде більше можливостей для дипломатичних дій заради миру", – підкреслив прем’єр.

Він додав, що Угорщина найбільше зацікавлена в мирі, і її власний інтерес полягає у тому, щоб мати велику і успішну Україну по сусідству.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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